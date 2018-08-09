Суд наказал Смолова

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов лишен водительских прав сроком на год по решению суда. Об этом сообщает «Говорит Москва».

28-летний Смолов не посетил заседание, однако через представителя признал вину. Ущерб, нанесенный футболистом в ДТП, полностью возмещен.

Ранее 9 августа «Локомотив» объявил о трансфере нападающего. Контракт с «железнодорожниками» Смолов заключил сроком на четыре года.

1 августа сообщалось, что Смолов попал в аварию за рулем BMW стоимостью девять миллионов рублей. Форвард не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на Ставропольской улице в Краснодаре. В аварии никто не пострадал.

В результате машина снесла забор и получила значительные повреждения кузова. Сперва футболист покинул место происшествия, однако позже лично явился в отделение полиции.

Смолов — дважды лучший бомбардир чемпионата России в составе «Краснодара». На ЧМ-2018 форвард принял участие в пяти матчах российской сборной, но не сумел отметиться результативными действиями.

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