Аршавин испугался скорого завершения карьеры

Российский нападающий футбольного клуба «Кайрат» Андрей Аршавин заявил, что в скором времени завершит профессиональную карьеру. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале Kazakh.tv.

«Я думаю, что конец близок. Мысль об окончании карьеры моментами пугает. Потом отхожу, а потом опять пугаюсь. Поспрашивайте других футболистов, я уверен, что это очень тяжелый момент для всех, ведь жизнь полностью должна измениться», — заявил 36-летний Аршавин.

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Игрок отметил, что после завершения карьеры хотел бы остаться в футболе. «Футбол — это мое любимое занятие в жизни. Я бы хотел остаться. В каком качестве? Как жизнь сложится», — сказал полузащитник.

В середине апреля Аршавин заявил, что не поедет на чемпионат мира по футболу в качестве зрителя. Он объяснил свое решение тем, что в это время будет проходить первенство Казахстана. В этом сезоне на счету игрока четыре гола и пять результативных передач в семи турах чемпионата страны.

За «Кайрат» Аршавин выступает с 2016 года. В России игрок защищал цвета «Зенита» и «Кубани», в Англии — «Арсенала». Он вместе с партнерами по сборной России стал обладателем бронзовой медали Евро-2008. В общей сложности в майке российской сборной он провел 74 игры и забил 17 голов.

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