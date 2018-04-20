Аршавин узнал о решении Венгера уйти и загрустил

Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал решение главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18. Его слова приводит ТАСС.

«Уход Арсена Венгера из "Арсенала" я воспринял нормально. Думаю, что он своей карьерой и своим служением этому клубу заслужил право принять решение самому, когда посчитал нужным», — заявил футболист.

По словам форварда, Венгер запомнился ему умным, тактичным, и рассудительным человеком. «Первое из воспоминаний, которое приходит на ум, — когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня ее сдернул. Вообще, Венгер такой один, другого такого нет и с таким специалистом мне поработать уже не удастся», — добавил Аршавин.

20 апреля Венгер объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года. Под руководством Венгера «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

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