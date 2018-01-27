Рассорившемуся со спортсменами Трампу предложили потренировать «Арсенал»

Британский журналист Пирс Морган предложил президенту США Дональду Трампу возглавить лондонский «Арсенал». Фотографию с футболкой «канониров», которую он преподнес политику во время интервью, он выложил в своем Twitter-аккаунте.

«Тот момент, когда я предложил предложил президенту Трампу стать новым менеджером "Арсенала", потому что он бы построил надежную защитную стену, имеет философию атаки и хочет выигрывать трофеи любой ценой», — написал Морган, известный болельщик «Арсенала».

В сентябре Трамп отозвал приглашение в Белый дом для клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс», которое он отправил команде после победы в минувшем чемпионате. Он сделал это, потому что ряд игроков критиковал его.

Позднее в том же месяце баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за «Кливленд Кавальерс», раскритиковал «необразованных», по его мнению, сторонников президента США, допустив при этом целый ряд ошибок.

В настоящий момент «Арсенал» тренирует француз Арсен Венгер. Он возглавил лондонцев в 1996 году и с того момента трижды приводил их к победе в Премьер-лиге.

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