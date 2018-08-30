«Зенит» проиграл и пробился в групповой этап Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл со счетом 1:2 норвежскому «Мольде» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила на стадионе «Акер» в Мольде. Счет в матче открыл игрок российского клуба. На 21-й минуте отличился Далер Кузяев. На 65-й минуте Эйрик Хестад провел ответный мяч. А спустя 11 минут хозяева вышли вперед. Голом отметился Эрлинг Холанд.

21 августа первый матч между двумя командами завершился победой петербуржцев. «Зенит» в родных стенах одержал победу над норвежцами со счетом 3:1. Таким образом, российский клуб превзошел соперника по итогам двух встреч и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

Церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы пройдет 31 августа в Монако.

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