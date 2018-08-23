Дзюба вновь помог «Зениту» победить в Лиге Европы

Петербургский «Зенит» обыграл норвежский «Мольде» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 3:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет открыли гости. Ударом из-за пределов штрафной ворота Андрея Лунева на 42-й минуте поразил Эйрик Хестад. Усилиями форварда петербуржцев Артема Дзюбы на 71-й минуте счет удалось сравнять.

На 80-й минуте Дзюба вновь помог своей команде. После удара форварда мяч ударился о штангу ворот норвежской команды, после чего мяч в сетку отправил Антон Заболотный. На 90-й минуте Миха Мевля установил окончательный счет.

В третьем квалификационном раунде турнира «Зенит» преодолел сопротивление минского «Динамо». После проигрыша в гостях со счетом 0:4, петербуржцы переиграли минчан дома 8:1, гарантировав участие в раунде плей-офф. В ответной встрече Дзюба отметился тремя забитыми мячами.

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