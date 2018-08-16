Хет-трик Дзюбы спас «Зенит» от вылета из Лиги Европы

Санкт-Петербургский клуб «Зенит» разгромил минское «Динамо» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и попал в следующий этап турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 8:1. На 22-й минуте встречи счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес, который был удален на 77-й минуте. Также в основное время у «Зенита» забил мяч хавбек Кристиан Нобоа (66-я минута) и оформил дубль нападающий Артем Дзюба (75-я, 78-я минуты).

В дополнительное время белорусская команда отыграла один мяч. Полузащитник Сейду Яхая отличился голом на 99-й минуте встречи. На 109-й минуте еще один мяч забил форвард «Зенита» Себастьян Дриусси. На 115-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Дзюба. Через две минуты хавбек «Зенита» Роберт Мак реализовал еще один одиннадцатиметровый и через две минуты оформил дубль.

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Первый матч противостояния завершился разгромной победой «Динамо» со счетом 4:0. Однако по итогам двух встреч дальше прошла российская команда.

В групповом раунде Лиги Европы сыграет «Краснодар» и московский «Спартак», вылетевший из квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Уфе», 16 августа обыгравшей люксембургский «Прогресс», также предстоит еще один квалификационный раунд турнира.

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