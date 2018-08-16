Боярский потерял веру в «Зенит»

Российский актер, певец и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский признался, что не верит в то, что команде удастся продолжить выступления в Лиге Европы. Слова Боярского передает «Чемпионат.com».

«Чудеса на поле творить бессмысленно. Надо уметь играть толково вовремя, а не ждать потом чудес. Команда растеряла все шансы на проход дальше», — заявил артист.

10 августа Боярский прокомментировал проигрыш «Зенита» в Лиге Европы. 68-летний актер назвал себя «старым дураком», так как ожидал другого исхода матча.

9 августа «Зенит» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:4. Результат поставил петербуржцев в трудное положение — для продолжения выступлений в Лиге Европы команде Сергея Семака как минимум необходимо забить четыре мяча и не пропустить, чтобы перевести поединок в дополнительное время.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет 16 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

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