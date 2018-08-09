«Зенит» пропустил четыре безответных мяча от минского «Динамо» в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» разгромно проиграл минскому «Динамо» в первом матче квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 августа, в Белоруссии и завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Урош Николич (12-я и 67-я минуты), Владимир Хващинский (32-я), Нино Галович (41-я). Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге, она пройдет на старом стадионе «Зенита» «Петровский».

Перед этим матчем болельщики сине-бело-голубых прошлись по Минску с кричалкой «Мусора — дебилы, а ваш клуб — говно!».

8 августа московский «Спартак» проиграл в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческому ПАОК. Ведя в счете 2:0, красно-белые пропустили трижды.

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