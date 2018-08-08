«Спартак» проиграл греческому ПАОК в квалификации Лиги чемпионов

Греческий ПАОК оказался сильнее московского «Спартака» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: встреча в Салониках завершилась со счетом 3:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На седьмой минуте встречи счет открыл болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов. Спустя 10 минут голландец Квинси Промес удвоил преимущество москвичей. На 29-й минуте греки сократили отставание в счете: пенальти реализовал Александр Прийович. На 37-й минуте Дмитрис Лимниос замкнул передачу с правого фланга и забил второй мяч для греков, сделав счет 2:2. А за минуту до конца основного времени первого тайма ПАОК вышел вперед — гол на свой счет записал Димитрис Пелкас.

Во второй половине встречи в ворота греков было назначено пенальти, однако голкипер Александрос Пасхалакис угадал направление удара Промеса и отбил мяч.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.

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