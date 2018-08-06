Соперник «Спартака» отказался от грубияна из ЦСКА

Греческий ПАОК, принадлежащий российскому бизнесмену Ивану Саввиди, отказался от трансфера бывшего полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. Об этом сообщает местное издание SporTime.gr.

По информации источника, владелец клуба считает, что в команде должны играть только те футболисты, которые этого хотят. Поэтому ПАОК отказался подписывать контракт с Вернблумом после того, как он взял четыре дня на принятие окончательного решения. Отмечается, что жена полузащитника не поддерживала возможный переезд в Грецию.

32-летний Вернблум находится в статусе свободного агента после того, как истек срок его контракта с ЦСКА. В московской команде он играл шесть лет, за это время трижды выиграл чемпионат России. Из-за большого количества нарушений, за которые он получал желтые и красные карточки, Вернблума считали одним из самых грубых игроков в чемпионате страны.

ПАОК — будущий соперник московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. 8 августа команды сыграют в Салониках, ответная встреча состоится 14 августа.

Владелец греческого клуба в марте оказался в центре скандала. Саввиди выбежал на поле в матче чемпионата с АЕКом, имея при себе оружие. Он был недоволен работой судьи и угрожал ему. Из-за действий бизнесмена турнир был приостановлен.

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