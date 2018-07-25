Футболист «Спартака» признался в любви к Украине

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано вспомнил о годах выступления за донецкий «Шахтер». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Форвард заявил, что у него не было возможности получить украинское гражданство, несмотря на соответствующие слухи: «История про украинский паспорт? Ничего там серьезного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Мне никто не предлагал получить гражданство Украины».

Адриано признался в любви к Украине. «Я восемь лет прожил на Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было — я люблю Украину», — отметил он.

В 2014 году украинские СМИ сообщали о желании Адриано получить украинский паспорт. Футболист говорил, что сделает это в случае стабилизации обстановки на Украине.

Адриано выступал за «Шахтер» с 2007 по 2015 год. В составе донецкой команды футболист шесть раз становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок страны и завоевал Кубок УЕФА. Он стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 128 голов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!