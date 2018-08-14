«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов

Московский Спартак сыграл вничью со счетом 0:0 с греческим ПАОК во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и не попал в следующий этап турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уже в первом тайме москвичи остались в меньшинстве. На 33-й минуте нападающий «Спартака» Луис Адриано получил красную карточку. Бразилец ударил в живот игрока ПАОК.

Первый матч противостояния завершился победой греков. ПАОК отыгрался в домашнем матче со «Спартаком» со счета 0:2 до 3:2. В Лиге чемпионов Россию теперь представляют два клуба. Московские ЦСКА и «Локомотив» начнут свои выступления в турнире с группового этапа.

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