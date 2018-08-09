«Спартак» спас российских журналистов от греческих фанатов

Московский «Спартак» оказал поддержку российским журналистам, пострадавшим от фанатов греческого клуба ПАОК в Салониках. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб взял репортеров на борт самолета в Москву.

До начала матча около 15 людей в черных майках напали на российских корреспондентов. У одного из коллег фанаты ПАОК обыскали рюкзак, пытаясь найти спартаковскую символику. Журналисту «Спорт-Экспресс» греки разбили телефон и нанесли несколько ударов.

После игры фанаты ПАОК продолжили попытки атаковать россиян.

Ранее представители ПАОК в Twitter обвинили российского журналиста, заявив, что тот, проходя мимо фанатов, продемонстрировал неприличный жест. В клубе назвали случившееся «небольшим инцидентом, не получившим развития благодаря вмешательству службы безопасности».

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов завершился в пользу ПАОК со счетом 3:2.

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