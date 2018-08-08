Греческие фанаты напали на российских журналистов

Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК попытались напасть на российских репортеров во время матча против московского «Спартака» в Салониках. Об этом в Twitter сообщил журналист Ярослав Кулемин.

«Свист на трибунах — меньшая из проблем. Бойцы ПАОК пытались прорваться в пресс-ложу к русским журналистам», — написал он, добавив, что полиция попросила репортеров «не праздновать голы».

Представители ПАОК в Twitter обвинили россиянина, заявив, что тот, проходя мимо фанатов, продемонстрировал неприличный жест. В клубе назвали случившееся «небольшим инцидентом, не получившим развития благодаря вмешательству службы безопасности».

6 марта фанаты ПАОК захватили студию государственного телеканала ERT3 в Салониках во время прямого эфира. Поводом послужило техническое поражение, засчитанное команде в матче с «Олимпиакосом», в тренера которого фанаты ПАОКа бросили рулон с лентой для кассовых аппаратов.

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