Греческие фанаты захватили государственный телеканал во время прямого эфира

Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК захватили студию государственного телеканала ERT3 в Салониках во время прямого эфира. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Инцидент произошел вечером 6 марта. Поводом послужило техническое поражение, засчитанное команде в матче с «Олимпиакосом», в тренера которого фанаты ПАОКа бросили рулон с лентой для кассовых аппаратов. Специалиста госпитализировали, встречу отменили, а ПАОК наказали штрафом и техническим поражением.

50 болельщиков клуба вторглись в студию и потребовали зачитать их обращение. Поклонники ПАОКа назвали наказание чрезмерным и посчитали его «крупнейшим скандалом в истории спорта». После того, как ведущий выполнил их требование, они покинули студию.

«Перерыв нормального выпуска программы — это глубоко антидемократический акт, который совершенно не соответствует спортивному духу», — заявили представители ERT3.

После 24 туров ПАОК с 49 очками занимает третье место в таблице чемпионата Греции. «Олимпиакос» с 50 очками располагается строчкой выше. Лидирует АЕК, в активе которого 54 очка.

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