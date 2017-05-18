Матч чемпионата Греции прервали из-за попавшей в голову тренера банки пива

Видео: SPORT - LIFE Football / YouTube

Матч чемпионата Греции по футболу между командами «Панатинаикос» (Афины) и ПАОК (Салоники) не был доигран из-за банки пива, которая попала в главного тренера ПАОК Владимира Ивича. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале SPORT - LIFE Football.

Игра проходила в Афинах. На 54-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля с трибун была брошена банка, которая угодила в специалиста. Перед этим эпизодом на поле возникла потасовка между игроками. В результате главный судья остановил встречу. «Панатинаикосу» может быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3.