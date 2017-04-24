Фанаты прервали проходивший без болельщиков матч чемпионата Франции

Фанаты проникли на стадион и сорвали матч 34-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Ренном», который проходил без болельщиков. Об этом сообщается в аккаунте «Сент-Этьена» в Twitter.

Встреча проходила в воскресенье, 23 апреля, в Сент-Этьене. На 16-й минуте поединка фанаты проникли на один из секторов стадиона и зажгли файеры, из-за чего игра была прервана на 15 минут. Когда болельщики покинули арену, матч возобновился. Он завершился со счетом 1:1.

16 апреля болельщики «Бастии» атаковали футболистов «Лиона» на разминке перед матчем 33-го тура чемпионата Франции. Полиция взяла ситуацию под контроль, никто из спортсменов не пострадал. Встреча началась с 50-минутной задержкой.