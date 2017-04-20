Полицейского на Красной площади насторожили желто-синие шарфы фанатов «Ростова»

Сотрудник московской туристической полиции остановил болельщиков «Ростова», приехавших в столицу на матч чемпионата России с ЦСКА. Об этом сообщает Don News.

Во время прогулки фанатов по Красной площади, проходившего мимо полицейского насторожили их желто-синие шарфы. Убедившись, что на шее у болельщиков не атрибутика с цветами украинского флага, он разрешил продолжить прогулку.

Клубные цвета «Ростова» — желто-синие. До 1999 года дончане использовали форму разных цветов, но по просьбе болельщиков вернулись к сочетанию цветов, использовавшихся в советском прошлом.

Встреча ЦСКА и «Ростова» состоялась 15 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась вничью 0:0. В столкновении с нападающим армейцев Витиньо защитник гостей Федор Кудряшов получил перелом носа.