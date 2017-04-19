УЕФА условно дисквалифицировал «Лион» и «Бешикташ» из-за поведения фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) условно отстранил французский «Лион» и турецкий «Бешикташ» на один год от еврокубков с испытательным сроком в два года из-за беспорядков, устроенных болельщиками команд перед матчем Лиги Европы в Лионе. Об этом в среду, 19 апреля, сообщается на официальном сайте организации.

Оба клуба оштрафованы на 100 тысяч евро (107 тысяч долларов).

Болельщики команд устроили беспорядки 13 апреля. Перед первым четвертьфинальным матчем фанаты «Лиона» выбежали на поле после того, как турки начали бросать в них пиротехнику с верхнего яруса стадиона. Начало встречи было отложено на 45 минут. Матч завершился победой французского клуба со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет в Стамбуле 20 апреля.