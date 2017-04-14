«Лион» забил победный мяч в ворота «Бешикташа» после неудачного финта вратаря

Видео: @InsideGones / Twitter

«Лион» забил победный мяч в ворота «Бешикташа» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы после грубой ошибки голкипера турецкого клуба. Видео с голом было опубликовано на странице Inside Gones в Twitter.

На 84 минуте матча при счете 1:1 защитник «Бешикташа» отдал мяч вратарю Фабрисио, который не справился с прессингом игроков «Лиона». Автором гола стал Жереми Морель.

Встреча прошла в четверг, 13 апреля, в Лионе и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Игра началась с опозданием из-за беспорядков, устроенных турецкими фанатами. Ответный матч пройдет в Стамбуле 20 апреля.