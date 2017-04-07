Два россиянина номинированы на звание лучшего молодого футболиста Европы

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов и полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин номинированы на звание лучшего молодого футболиста Европы Golden Boy. Список, куда вошли россияне, опубликован Tuttosport.

19-летний Жамалетдинов выступает за молодежную команду ЦСКА. За последние два сезона он принял участие в шести матчах первенства молодежных составов и забил четыре мяча. Также в его активе восемь встреч юношеской лиги УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. «Ленты.ру»), в которых он отметился шестью голами. 17-летний Уткин играет за молодежный состав «Краснодара». В четырех матчах нынешнего сезона он не отметился результативными действиями.

Всего на награду претендуют 98 футболистов. Помимо россиян, в списке фигурируют нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, вратарь «Милана» Джанлуиджи Донарумма, Лука Зидан («Реал»), сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, Джастин Клюйверт («Аякс»), сын экс-игрока сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, Сергей Еременко («Базель») и другие.

18-летний Сергей Еременко — младший брат полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Он имеет двойное гражданство (России и Финляндии) и защищает цвета «Базеля».

Golden Boy — награда, вручаемая лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. Главным условием для претендентов является выступление в высшем дивизионе любого европейского чемпионата. Победитель определяется голосованием журналистов ведущих спортивных изданий.