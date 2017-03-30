Журналист смутил Швайнштайгера вопросом о победе его клуба на ЧМ

Видео: News From World / YouTube

Журналист смутил полузащитника американского «Чикаго Файр» Бастиана Швайнштайгера вопросом о шансах его команды на победу на чемпионате мира по футболу. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале News From World.

Репортер спросил у немецкого футболиста, поможет ли он «Чикаго Файр», выступающему в Главной футбольной лиге (MLS), выиграть мундиаль. Швайнштайгер затруднился ответить и обратился к работникам команды, которые объяснили журналисту, что команда не может принимать участия в этом турнире.

Полузащитник перешел в «Чикаго Файр» 21 марта. Его последним клубом был английский «Манчестер Юнайтед». В 2014 году Швайнштайгер стал чемпионом мира в составе сборной Германии.