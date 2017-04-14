«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг в Брюсселе и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте вперед вышел английский клуб после точного удара Генриха Мхитаряна. За 4 минуты до встречи счет сравнял хавбек «Андерлехта» Леандер Дендонкер.

В других матчах испанская «Сельта» со счетом 3:2 на своем поле обыграла бельгийский «Генк», а голландский «Аякс» дома был сильнее немецкого «Шальке» — 2:0.

Ответные встречи состоятся 20 апреля.