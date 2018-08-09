Незабившего пенальти футболиста «Спартака» попросили уйти

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил ряд личных сообщений с просьбой покинуть клуб из-за нереализованного пенальти в ворота ПАОК в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта спортсмена.

После проигрыша в гостевом матче против греческого клуба со счетом 2:3 полузащитник выложил в «сториз» своего Instagram ряд скриншотов личных сообщений с оскорблениями в свой адрес. Разгневанные болельщики просили голландца «убраться из клуба». Сам футболист в свою очередь поблагодарил «настоящих» фанатов за поддержку.

Голландец отметился забитым мячом. Однако, на 71-й минуте встречи ему не удалось переиграть вратаря ПАОК с одиннадцатиметровой отметки. Следующая встреча двух команд пройдет в Москве 14 августа.

26-летний Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В составе московского клуба полузащитник стал чемпионом России. В сезоне-2017/2018 хавбек провел 38 матчей и забил 21 гол во всех турнирах.

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