Футболиста «Спартака» задержали за избиение жены

Полиция Испании задержала полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса за то, что он избил свою супругу. Об этом сообщает издание Voetbal Primeur.

Отмечается, что спортсмен избил также нескольких свидетелей инцидента, которые пытались его успокоить.

По информации издания, Промес отдыхал на Ибице вместе с бывшим полузащитником сборной Голландии Весли Снайдером, однако последний в инциденте не участвовал.

Квинси Промес 8 августа 2014 года подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Клуб заплатил за голландца около 10 миллионов евро. Он стал чемпионом России в сезоне 2016/2017 и был признан лучшим бомбардиром команды.

Комментариев «Спартака» по поводу задержания Промеса пока не последовало.

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