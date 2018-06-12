Избитые полусотней фанатов футболисты массово сбежали из клуба

Четыре игрока лиссабонского «Спортинга» разорвали контракты с клубом из-за массового нападения болельщиков на тренировочную базу. Об этом сообщает The Telegraph.

Договор расторгли полузащитники Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и нападающий Бас Дост, которые присоединились к ранее ушедшим из «Спортинга» вратарю Рую Патрисиу и нападающему Даниэлу Поденсе.

Причиной массового ухода футболистов стала агрессивная атака фанатов. 15 мая около 50 человек в масках и капюшонах прорвались на базу «Спортинга» и избили футболистов. В частности, травмы головы получил Дост.

В организации нападения португальские СМИ заподозрили президента клуба Бруно Де Карвалью. Также он в апреле отстранил 19 футболистов за несогласие с критикой в их адрес после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

По итогам чемпионата Португалии «Спортинг» занял третью строчку турнирной таблицы. Отставание от первого места составило 10 очков.

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