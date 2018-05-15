Полсотни фанатов прорвались в раздевалку и избили футболистов

Около 50 фанатов в масках и капюшонах проникли на базу португальского «Спортинга» и избили футболистов и членов тренерского штаба. Об этом сообщает издание A Bola.

По информации источника, группа болельщиков попала в раздевалку, где в этот момент находились игроки и тренеры, и устроила атаку. Издание опубликовало фотографию головы нападающего Баса Доста — на ней видны ссадины. Также пострадали футболисты Йосип Мишич, Родриго Батталья, Маркос Акунья, Руй Патрисиу, Вильям Карвалью. Атаке подвергся и главный тренер Жорже Жезуш.

В апреле президент «Спортинга» Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды за несогласие с критикой в их адрес после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Он разместил пост в Facebook, в котором выразил недовольство игрой команды. Футболисты не согласились с его позицией, за что были наказаны.

«Спортинг» занял третье место в чемпионате Португалии. 20 мая команда сыграет в финале национального Кубка.

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