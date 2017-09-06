Президент «Спортинга» назвал владельцев «Вест Хэма» братьями-дилдо

Президент португальского «Спортинга» Бруно де Карвальо назвал владельцев английского «Вест Хэма» Дэвида Салливана и Дэвида Голда братьями-дилдо. Его слова передает FourFourTwo.

«Не зря фанаты "Вест-Хэма" называют их братьями-дилдо. Мы должны говорить правду об этих обиженных девах», — заявил Карвальо.

Между сторонами возник конфликт из-за неудавшегося трансфера полузащитника «Спортинга» Вильяма Карвалью. По мнению руководства «Вэст Хэма», португальцы приняли их предложение слишком поздно, из-за чего игрок не успел пройти медобследование. После этого стороны обвинили друг друга во лжи.

Карвалью выступает на позиции опорного полузащитника. 25-летний футболист играет в «Спортинге» с 2011 года. В чемпионате Португалии его команда занимает первое место. «Вест Хэм» идет 20-м в турнирной табличе Английской премьер-лиги.