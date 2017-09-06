«Лестер» лишился игрока на четыре месяца из-за 14-секундного опоздания

Международная федерация футбола (ФИФА) отказала английскому «Лестеру» в регистрации португальца Адриана Силвы из-за того, что клуб подал документы через 14 секунд после закрытия трансферного окна. Об этом сообщает BBC.

Контракт с новичком уже подписан, его купили у «Спортинга» за 24 миллиона евро. Теперь Силва сможет выйти на поле лишь в январе. Вернется ли 28-летний полузащитник в «Спортинг» или будет тренироваться на базе «Лестера» — не уточняется.

«Мы вместе с коллегами из "Спортинга" работаем над тем, чтобы зарегистрировать Силву, и рассматриваем все возможные варианты решения проблемы», — сказал представитель «Лестера».

Отмечается, что Силва был призван заменить ушедшего в «Челси» полузащитника Дэнни Дринкуотера. «Лисы» успели продать игрока до закрытия трансферного окна за 38,2 миллиона евро.

Силва — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии. В активе хавбека 20 матчей за национальную команду.

