«Арсенал» и «Лестер» забили семь мячей на двоих в первом матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» обыграл «Лестер Сити» в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2017/2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в пятницу, 11 августа, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. Голами в составе «канониров» отметились Александр Лаказетт (вторая минута), Дэнни Уэлбек (45+2), Аарон Рэмзи (83-я) и Оливье Жиру (85-я). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Синдзи Оказаки (пятая) и Джейми Варди (29-я и 56-я).

6 августа «Арсенал» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Арсена Венгера — 4:1.

Действующем победителем АПЛ является «Челси». «Аристократы» проведут свой первый матч 12 августа с «Бернли».