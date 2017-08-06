«Арсенал» завоевал Суперкубок Англии

Лондонский «Арсенал» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый мяч на 46-й минуте забил полузащитник синих Виктор Мозес. На 82-й защитник Сеяд Колашинац счет сравнял.

На 80-й минуте красную карточку получил нападающий «Челси» Педро Родригес.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Арсена Венгера — 4:1.

«Челси» является действующим чемпионом Англии. «Арсенал» — победитель национального Кубка. В мае «канониры» в финальном матче обыграли «аристократов» со счетом 2:1.

Матч за Суперкубок предваряет начало Премьер-лиги сезона-2017/2018. Первый матч в рамках этого турнира состоится 11 августа — «Арсенал» на своем поле примет «Лестер Сити».