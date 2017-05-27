«Арсенал» выиграл Кубок Англии

«Арсенал» обыграл «Челси» в финальном матче Кубка Англии и в 13-й раз стал обладателем трофея. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой «Арсенала» со счетом 2:1. На 4-й минуте Алексис Санчес вывел «канониров» вперед. На 76-й минуте Диего Коста восстановил равенство. Еще через 3 минуты решающий мяч забил Аарон Рэмси.

«Арсенал» выиграл турнир в рекордный 13-й раз, опередив «Манчестер Юнайтед», в активе которого 12 побед. «Челси» побеждал в Кубке Англии 7 раз. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер стал первым тренером, выигравшим трофей 7 раз.

В начале марта появилась информация, что Венгер решил покинуть свой пост после окончания сезона-2016/2017. Французский специалист возглавляет лондонцев с 1996 года. За 21 год он трижды привел «Арсенал» к победе в Английской премьер-лиге.

