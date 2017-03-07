СМИ сообщили об уходе тренировавшего «Арсенал» более 20 лет Арсена Венгера

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер решил покинуть свой пост после окончания сезона-2016/2017. Об этом сообщает итальянское издание snai.it.

По информации источника, французский специалист решил не продлевать свой контракт, срок действия которого оканчивается летом 2017 года. При этом клуб предложил Венгеру новое соглашение на два года. Руководство «Арсенала» еще не знает о решении главного тренера, которое он озвучил игрокам команды.

67-летний француз возглавил лондонский коллектив в 1996 году. За 21 год на этом посту он трижды привел «Арсенал» к победе в национальном чемпионате и по шесть раз в Кубке и Суперкубке Англии.

В нынешнем сезоне «канониры» занимают пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В 26 матчах команда набрала 50 очков. Подопечные Венгера одержали 15 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», который состоялся в ночь на 16 февраля, лондонцы уступили своему сопернику со счетом 1:5.

