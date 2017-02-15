«Бавария» забила пять мячей «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в ночь на четверг, 16 февраля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отметились форварды Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовски (53-я) и Томас Мюллер (88-я), а также полузащитник Тьяго Алькантара (56-я и 63-я). «Арсенал» ответил голом нападающего Алексиса Санчеса (30-я).

В параллельном матче мадридский «Реал» обыграл «Наполи». Встреча проходила в столице Испании и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Ответные поединки пройдут 7 марта.