СМИ сообщили о разочаровании игроков «Барселоны» в тренере

Игроки «Барселоны» разочарованы в главном тренере команды Луисе Энрике и ожидают его отставки в конце сезона 2016/2017. Об этом сообщает испанская радиостанция COPE.

По информации источника, атмосфера в составе «Барселоны» накалилась до матча с французским ПСЖ, в котором команда была разгромлена со счетом 0:4. Отмечается, что напряженность в коллективе стала одной из причин поражения.

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В ночь на 15 февраля «Барселона» проиграла парижанам со счетом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дубль оформил аргентинский полузащитник Анхель ди Мария, отличившийся на 18-й и 55-й минутах. По мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (71).

Позднее наставник сине-гранатовых взял вину за поражение на себя.

Ответный поединок пройдет 8 марта в Барселоне.