Тренер «Барселоны» назвал виновника разгромного поражения от ПСЖ

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал причины крупного поражения команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Marca.

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«ПСЖ был лучше во всех компонентах, как с мячом, так и без него. Итоговый результат полностью отражает то, что происходило на поле. Ответственность за результат лежит на мне. Если вы хотите указать пальцем на одного виновника поражения, то это я, а не игроки. Ведь эти же футболисты в другие дни побеждают», — заявил специалист.

Встреча состоялась в ночь на среду, 15 февраля, по московскому времени в Париже и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Анхель ди Мария. По голу на свой счет записали Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.

Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.