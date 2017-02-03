Баку поборется с Мадридом за право принять финал Лиги чемпионов в 2019 году

Баку и Мадрид подали заявки на проведение финального матча Лиги чемпионов 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.

В столице Азербайджана игру может принять «Олимпийский стадион», открытый в марте 2015 года. Его вместимость составляет 70 тысяч зрителей. В Мадриде на проведение встречи претендует домашняя арена «Атлетико» — «Метрополитано», вмещающая такое же число болельщиков. Ее открытие запланировано на июль этого года.

Прием заявок окончен. Победитель будет назван в сентябре на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нынешнем сезоне решающий матч главного клубного европейского турнира пройдет на Национальном стадионе в столице Уэльса — Кардиффе. В 2018 году трофей будет разыгран на НСК «Олимпийский» в Киеве.