Роналду отказался от поездки в Лондон из-за боязни теракта

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался от рекламной поездки в Лондон из-за угрозы новых терактов в Великобритании. Об этом сообщает The Mirror.

32-летний Роналду собирался приехать в Лондон для участия в рекламе стимулятора мышечной активности SixPad Training Gear. «В связи с повышенным риском террористической угрозы в Великобритании мы с сожалением отмечаем, что должны отсрочить акцию с участием Роналду», — отметили в компании.

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25 мая появилась информация, что британская полиция обнаружила взрывчатку, которая могла быть использована для терактов на территории страны. 23 мая уровень террористической угрозы повысили с серьезного до критического, что означает неизбежность новых терактов.

24 мая лондонский «Челси» объявил об отмене чемпионского парада по той же причине. Руководство команды не пожелало подвергать риску футболистов и болельщиков.

Вечером 22 мая во время концерта Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» террорист-смертник совершил самоподрыв. В результате погибли 22 человека, пострадали около 120. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».