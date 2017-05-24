«Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

Лондонский «Челси» объявил об отмене чемпионского парада в столице Великобритании. Об этом сообщается на сайте клуба.

Такое решение принято в связи с терактом, который произошел в Манчестере в понедельник, 22 мая. Руководство команды посоветовалось с полицией, в итоге было решено не подвергать риску болельщиков. «Челси» также сделает пожертвование в фонд помощи жертвам террористической атаки.

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23 мая уровень террористической угрозы в Великобритании повысили с серьезного до критического, что означает неизбежность новых терактов.

За день до этого рядом с концертной площадкой стадиона «Манчестер Арена» произошел взрыв. В эти минуты завершался концерт американской певицы Арианы Гранде. В зале было несколько тысяч человек. Жертвами теракта, по последним данным, стали 22 человека. Пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения.

По итогам чемпионата Англии сезона-2016/17 «Челси» стал чемпионом, одержав 30 побед в 38 матчах и опередив ближайшего преследователя — лондонский «Тоттенхэм» — на семь очков.