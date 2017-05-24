Мэй заявила о неизбежности новых терактов в Великобритании

Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен с серьезного до критического, что означает неизбежность террористических актов, заявила премьер министр страны Тереза Мэй во вторник, 23 мая. Ее цитирует РИА Новости.

«В связи с терактом в Манчестере было принято решение повысить уровень террористической угрозы с серьезного до критического… Это означает, что теракты не только возможны, но и неизбежны, — сказала Мэй после завершения заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

По словам премьера, одним из аргументов в пользу такого решения стала версия о причастности группы лиц к теракту в Манчестере. В комитете усомнились, что взрыв организовал террорист-одиночка.

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Мэй также рассказала о решении сменить полицейских военнослужащими на улицах Великобритании. Военные будут усиливать полицейские патрули, а в некоторых местах при обеспечении безопасности мероприятий и мест массового скопления людей полностью заменят полицейских. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ, речь может идти о привлечении тысяч военнослужащих.

По предварительным данным, 23-летнего боевика, который осуществил атаку в Манчестере 23 мая, звали Салман Абеди. Ранее он уже попадал в поле зрения британских спецслужб. Мэй ранее заявила, что взрыв был произведен одним человеком, который намеренно выбрал время и место, чтобы число погибших и пострадавших было максимальным. В результате теракта погибли 22 человека, 59 получили ранения.