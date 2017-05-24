У Букингемского дворца отменили церемонию смены почетного караула

Традиционная церемония смены почетного караула у Букингемского дворца отменена в среду, 24 мая, из-за передислокации полицейских, охраняющих это мероприятие. Из-за теракта в Манчестере стражи порядка переведены в другие места несения службы. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

«Такое решение принято для того, чтобы освободить полицию, которой [для обеспечения порядка во время развода караула] пришлось бы заниматься перекрытием улиц», — заявила официальный представитель Минобороны.

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23 мая уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического. Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, это означает неизбежность террористических актов. В связи с угрозой по решению правительственного комитета COBRA на улицах страны появятся военные патрули.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка ИГ назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

