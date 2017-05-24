Власти Британии рассказали о вероятных сообщниках террориста из Манчестера

Террорист, взорвавший бомбу на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании, вряд ли действовал в одиночку. Об заявила министр внутренних дел королевства Эмбер Радд, ее слова передает BBC News.

«Эта атака была более тщательно спланирована по сравнению с тем, что мы видели раньше, и не похоже, что он [террорист] действовал самостоятельно», — сказала Радд.

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О том, что предполагаемый террорист, 22-летний Салман Абеди действовал с сообщниками, ранее 24 мая сообщил телеканал NBC. По сообщениям источника, бомба, которую подорвал террорист, оказалась «большой и сложной» и состояла из компонентов, которые трудно достать в Великобритании. Поэтому почти невозможно предположить, чтобы Абеди действовал без посторонней помощи.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское гоусдарство» взяла на себя ответственность за нападение и назвала назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

