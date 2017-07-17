Английский фанат набил лицо футболиста «Арсенала» на ягодице

Фанат лондонского «Арсенала» набил на ягодице татуировку с изображением нападающего Александра Лаказетта. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Болельщик сдержал обещание, которое он дал 30 июня. Тогда он заявил, что сделает наколку, если Лаказетт перейдет в «Арсенал». В комментариях под фотографией пользователи пошутили, что изображенный на тату игрок больше похож на нападающего «Дерби Каунти» Даррена Бента.

Лаказетт пополнил состав «Арсенала» 5 июля. Он покинул французский «Лион», в составе которого выступал с 2009 года. В товарищеском матче с австралийским «Сиднеем», который стал для форварда первым в составе лондонцев, он отметился голом.

4 июля болельщик английского футбольного клуба «Астон Вилла» сделал на своей ягодице татуировку с именем перешедшего в команду защитника Джона Терри. Мужчина решился на такой шаг из-за обещания, данного до объявления о трансфере Терри.