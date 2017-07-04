Фанат «Астон Виллы» набил имя футболиста Терри на своей ягодице

Болельщик английского футбольного клуба «Астон Вилла» сделал на своей ягодице татуировку с именем перешедшего в команду защитника Джона Терри. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Было немного неприятно, но я сделал это», — говорится в подписи под фотографией. Мужчина решился на такой шаг из-за обещания, данного до объявления о трансфере Терри. «Если мы подпишем контракт с [форвардом футбольного клуба "Барселона" Лионелем] Месси, буду просто молчать», — добавил фанат.

Терри перешел в «Астон Виллу» 3 июля на правах свободного агента. 36-летний защитник подписал контракт на один год.

Последним клубом англичанина был лондонский «Челси», за который он выступал с 1998 по 2017 год. Вместе с командой он по пять раз выигрывал Премьер-лигу и национальный Кубок, а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.