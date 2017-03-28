Школьник набил на ягодицах имя лайкнувшего его твит Райана Рейнольдса

Старшеклассник из штата Флорида сделал татуировку с именем канадского актера Райана Рейнольдса на своей ягодице. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает BuzzFeed.

18-летний Дастин с ником @poolspidey ранее в марте сделал пост в Twitter, в котором написал, что набьет имя артиста, если тот поставит под публикацией лайк. Рейнольдс оценил твит Дастина.

Актер пока никак не отреагировал на новость.

Отмечается, что юноша — большой фанат фильма «Дэдпул», главную роль в котором сыграл Рейнольдс.

Сиквел фантастического боевика выйдет на экраны в марте 2018 года. 6 марта Рейнольдс опубликовал первый трейлер картины.