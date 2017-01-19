Райан Рейнольдс и Дженнифер Лоуренс получили премию People’s Choice Awards

В Лос-Анджелесе объявлены имена победителей 43-й премии People’s Choice Awards. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В номинациях «Любимый актер» и «Любимая актриса» награды удостоены Райан Рейнольдс и Дженнифер Лоуренс соответственно. Лучшим фильмом признали анимационную ленту «В поисках Дори», сиквела «В поисках Немо» от студии Pixar. Мультфильм также стал обладателем приза «Любимая семейная картина».

Лучшим актером в боевиках назван Роберт Дауни-младший. В той же категории для женщин победила Марго Робби. Джонни Деппа объявили «Главной иконой кинематографа».

Бритни Спирс получила сразу две награды — в номинациях «Лучшая певица» и «Лучшая поп-исполнительница». Любимой песней признали композицию Can’t Stop the Feeling Джастина Тимберлейка, который также получил титул лучшего певца.

People’s Choice Awards — американская премия, которая присуждается главным образом деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования в интернете. На соискание приза в более чем 60 номинациях выдвигаются фильмы, актеры, музыканты, ведущие. Вручается ежегодно, начиная с 1975 года.