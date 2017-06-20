Авантюрист за десять тысяч лайков набил на ягодице тату с Меркель

Пользователь портала Reddit с ником Errk_fu на спор набил татуировку с лицом канцлера Германии Ангелы Меркель на пятой точке. Снимки были опубликованы на фотосервисе Imgur.

Месяц назад Errk_fu опубликовал на Reddit пост, в котором пообещал сделать татуировку с Меркель, если посетители портала выполнят поставленные им условия. «Если это пост наберет десять тысяч лайков, я вытатуирую "Мамочку" у себя на заднице. Без балды», — заявил он, прикрепив к записи портрет канцлера.

Обрадованные вызовом пользователи поставили посту более 26 тысяч лайков и оставили более полутора тысяч комментариев. К обсуждению также подключился один из администраторов портала, который в случае обмана пообещал навсегда заблокировать профиль Errk_fu.

Позже пользователь создал тред с эскизом татуировки и результатом работы тату-мастера. «Ну что же, это было больно. Все сделано, без балды», — резюмировал он.

Сторонники Ангелы Меркель называют Mutti, что с немецкого языка переводится как «мамочка». Канцлеру Германии также присвоили клички «Бисмарк» и «королева Европы».