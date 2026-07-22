Россиянин убедил знакомую хранить деньги дома ради своих корыстных планов

В Тверской области мужчина убил знакомую ради похищения денег

В Тверской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, который расправился со знакомой ради денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по четырем статьям. Его дело направлено в Тверской областной суд.

По версии следствия, мужчина находился в дружеских отношениях с пострадавшей и помогал ей по хозяйству. В какой-то момент он убедил женщину обналичить и хранить в доме ее сбережения в размере семи с половиной миллионов рублей. В ночь на 30 июня 2025 года мужчина пришел к знакомой в дом и нанес ей тупым предметом один удар в область головы, от которого потерпевшая потеряла сознание.

Далее мужчина похитил деньги и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин решил растопить сердце бывшей возлюбленной и сжег ее дом.