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Силовые структуры
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12:12, 22 июля 2026 (обновлено: 12:17, 22 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин убедил знакомую хранить деньги дома ради своих корыстных планов

В Тверской области мужчина убил знакомую ради похищения денег
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

В Тверской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, который расправился со знакомой ради денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по четырем статьям. Его дело направлено в Тверской областной суд.

По версии следствия, мужчина находился в дружеских отношениях с пострадавшей и помогал ей по хозяйству. В какой-то момент он убедил женщину обналичить и хранить в доме ее сбережения в размере семи с половиной миллионов рублей. В ночь на 30 июня 2025 года мужчина пришел к знакомой в дом и нанес ей тупым предметом один удар в область головы, от которого потерпевшая потеряла сознание.

Далее мужчина похитил деньги и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин решил растопить сердце бывшей возлюбленной и сжег ее дом.

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