Россиянин решил растопить сердце бывшей возлюбленной и сжег ее дом

В Кузбассе задержан мужчина, поджегший дом бывшей возлюбленной

В Прокопьевске задержан 39-летний мужчина, поджегший дом своей бывшей 42-летней возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Фигурант — ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. 20 лет назад он состоял в отношениях с хозяйкой сгоревшего дома. Недавно он вышел на свободу, решил восстановить былые отношения с пострадавшей и пришел к ней. На месте выяснилось, что она замужем. Тогда он проник в ее дом, залил в печь горючую смесь и растопил ее, а потом ушел. Отмечается, что в момент пожара самой женщины дома не было.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»). Мужчина арестован.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге суд дал 10 с половиной лет колонии 68-летнему жителю за попытку сжечь дочь и бывшую жену.